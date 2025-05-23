За счет чего растет число клиентов и объемы их сбережений, рассказали в ВТБ.

Число розничных клиентов ВТБ в Омской области достигло 315 тысяч человек, это значит, что уже каждый третий житель региона. Дальнейшими планами развития на 2025 год на пресс-конференции поделился управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий.

– Мы стремимся сделать так, чтобы к нам присоединялось как можно больше людей. Чтобы они получали доступ к самым современным финансовым услугам. Работа идет по нескольким направлениям – ВТБ расширяет офисную сеть, развивает службу доставки и программу лояльности, – отметил Алексей Суздальницкий.

Объединяемся к лучшему

Росту клиентской базы помогает интеграция с другими банками, подчеркнул глава ВТБ в Омской области. В 2024 году под бренд ВТБ перешел банк «Открытие», сейчас идет процесс объединения с «Почта Банком». После его завершения, в конце 2026 года, на обслуживание в ВТБ перейдут свыше 100 тысяч омичей.

С апреля в почтовых отделениях и клиентских центрах «Почта Банка» начали предлагать продукты и услуги ВТБ. Эти точки вошли в общую сеть ВТБ, которая до интеграции насчитывала 21 офис. Во втором квартале к инфраструктуре ВТБ подключат более 60 банкоматов «Почта Банка».

– Интеграция позволит открыть доступ к современным финансовым продуктам большему числу жителей Омской области. Они получат более выгодные условия обслуживания, в том числе повышенный кешбэк в рублях в рамках нашей программы лояльности – это абсолютно новый продукт для аудитории «Почта Банка», – отметил Алексей Суздальницкий.

С доставкой на дом

Охват жителей региона продуктами банка значительно повышает выездной сервис. По словам Алексея Суздальницкого, эта услуга доступна в 81 населенном пункте региона – на 80 % его территории.

– До конца года мы расширим географию доставки до 87 населенных пунктов, где живет более 1,5 млн человек. Мы постоянно увеличиваем штат выездных сотрудников, сегодня у нас работает более 40 таких специалистов, а к 2026 году это число вырастет кратно, – сообщил Алексей Суздальницкий.

Сервис востребован как среди молодежи, так и среди взрослых и пожилых омичей. Старейшим клиентом банка, кто воспользовался доставкой, стала 99-летняя омичка. Как рассказал Алексей Суздальницкий, она перевела пенсию на карту ВТБ, а также открыла в банке вклад и накопительный счет.

Впрочем, удобство выездного обслуживания оценили не только пожилые люди. В местах, где пока нет физических отделений банка, жители заказывают доставку кредитных, дебетовых карт, платежных стикеров. Назначить встречу с сотрудником банка можно дома, на работе или в другом удобном месте. Специалист поможет настроить мобильное приложение, «семейный банк», программу лояльности, ответит на любой вопрос по продуктам банка. Например, расскажет об условиях разных вкладов, объяснит, как использовать накопительный счет.

Накопления растут

Статистика банка говорит о том, что вклады и другие сберегательные продукты сегодня наиболее востребованы у клиентов. Высокая ключевая ставка стимулирует людей копить, а не тратить.

С января по март жители региона открыли в ВТБ 332 тысячи вкладов и накопительных счетов. Две трети сбережений приходится на депозиты от трех месяцев до полугода, 20 % средств вложены на срок от года до двух лет. Средний размер одного вклада составил 917 тысяч рублей, накопительного счета – 190 тысяч.

– Жители Омска наращивают свои сбережения, поскольку «время вкладчика» продолжается. Мы не ждем снижения спроса на накопительные продукты, доходность по вкладам остается высокой, – пояснил Алексей Суздальницкий.

К концу первого квартала омичи накопили на счетах в ВТБ 80 млрд рублей. По оценкам экспертов банка, сбережения розничных клиентов продолжат расти, ведь двузначные ставки по вкладам с большой вероятностью сохранятся вплоть до 2027 года. По итогам первого полугодия портфель накоплений физических лиц в целом по рынку в России может вырасти на 6 %, а совокупный прирост за текущий год составит порядка 20 %.