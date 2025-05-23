Для студентов уже появилась работа на лето.

Студенческие отряды – это возможность работы в крупных государственных компаниях, таких как ОАО «РЖД», даже пока учишься. Для студентов работа в составе студенческих отрядов – это ресурс для будущего построения карьеры. Здесь ребят замечают и привлекают в штат для постоянной стабильной работы.

В студенческих отрядах можно встретить своих друзей, единомышленников и будущую семью. Здесь у ребят есть возможность стать причастным к чему-то большему, важному и масштабному, а также начать строить карьеру и раскрыть потенциал.

Студенческие отряды Омской области появились в 1964 году. В советские годы движение стало социальным лифтом и школой жизни для более 18 млн человек.

На всероссийском уровне возрождение движения произошло 17 февраля 2004 года. Тогда в Государственном Кремлевском дворце прошел Всероссийский форум студенческих отрядов. Он был посвящен 45-летию существования движения.

Во время форума учредили молодежное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды». Сейчас РСО – это 85 регионов и сотни тысяч человек по всей стране.

В 2025 году планируют трудоустроить более 5 тысяч человек из омских студенческих отрядов. Ребята будут работать вожатыми, строителями, проводниками, официантами в крупнейших гостиницах страны и других местах.

Сейчас идет набор в студенческие отряды проводников. Студенты будут работать проводниками в Федеральной пассажирской компании. Работа проводником – это романтика, с которой многие знакомы с детства. Это возможность увидеть просторы России, побывать в разных городах и, конечно, заработать. Зарплата составит от 70 тысяч рублей в месяц.

– Проводник – это не просто работа, это настоящее приключение! – рассказала студентка 2-го курса ОмГУПСа Ангелина Иванова. – Каждый рейс – новая история, новые люди, города и эмоции. Романтика дороги, рассветы в пути, стук колес, возможность увидеть страну из окна поезда – все это делает профессию особенной. А еще – ты часть команды, создающей комфорт и безопасность для пассажиров. Быть проводником – это круто, ответственно и по-настоящему незабываемо!

Чтобы стать частью студенческих отрядов проводников, заполняйте анкету на сайте studotrayd.ru/anketaooso.