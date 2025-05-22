Две омички были замечены в воде на реке Омке.

С 1 июня в Омской области откроют пляжный сезон, но уже сегодня в воде были замечены две юные омички. В паблике «Инцидент Омск» опубликованы их фото и видео. Место у воды они выбрали на реке Омке.

Напомним, что санкционированных мест для купания в Омской области будет восемь: четыре в городе – это Кировский, Центральный-1, Центральный-2, Советский пляжи, три – в Омском районе и один пляж будет действовать в Тюкалинске. О происшествиях на воде «Омск-информ» уже писал, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Звеков сообщал о статистике происшествий.