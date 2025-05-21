Переговоры с «Росводоканалом» подтвердил министр энергетики Владимир Шнипко.

В правительстве Омской области рассматривают возможность объединения двух крупных водоснабжающих предприятий – областного АО «Омскоблводопровод» и частного АО «ОмскВодоканал». Об этом 21 мая на заседании комитета по собственности Законодательного собрания сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.

Как уточняют «Коммерческие вести», переговоры об объединении ведутся с холдингом «Росводоканал», в структуру которого входит «Омскводоканал». Подробности и сроки возможного объединения пока не разглашаются.

Напомним, в начале февраля этого года генеральным директором «Омскоблводопровода» был назначен бывший первый заместитель мэра Томска Дмитрий Зярко. Как ранее сообщал «Омск-информ», приглашение на эту должность он получил лично от министра энергетики.