Проверяется информация о возможном хулиганстве.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента с использованием перцового газа в Советском округе Омска. Предварительно известно, что пострадала многодетная мать с грудным ребенком.

Происшествие случилось в поселке Большие Поля. Многодетная женщина с малышом в коляске сделала замечание хозяевам собаки, свободно бегавшей возле магазина без поводка и намордника. Ответом на ее критику стали угрозы и использование газового баллона, в результате чего пострадали сама заявительница и ее маленький ребенок, имеющий порок сердца. Мать вызывала полицию дважды, однако оперативных действий со стороны правоохранительных органов не последовало.

– Мужчина стал кидаться на отца многодетного семейства, а женщина залила мать из перцового баллончика. Вы только вдумайтесь. Мать гуляла с больным ребенком и получила аэрозоль, которая попала и на ребенка, от чего у него обострилось состояние, – сообщают очевидцы в паблике соцсети «Вконтакте» «Омск Live».

Нападавшая заявила, что инициатором конфликта стала потерпевшая сторона. По ее словам, собака была надежно закреплена на поводке и имела намордник, а инцидент вспыхнул, когда ее дочь с животным прошла рядом с женщиной, катившей детскую коляску.

– Они накинулись на мою дочь! А потом накинулись и на нас с кулаками, за что и получили перцовыми баллончиками в глаза! В полицию написано заявление! Моей 17-летней дочери поступают угрозы от старшего 15-летнего сына этой мамаши 6 детей, что он поймает ее в поселке! – заявила женщина.