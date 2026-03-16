Омичка со справкой из психушки терроризировала целый дом

Жительница дома на улице Мамина-Сибиряка неоднократно отравляла жизнь соседей угрозами и скандалами.

СК РФ

Следственный комитет по Омской области отреагировал на жалобы жителей Нефтяников на опасную соседку. По факту противоправных действий жительницы дома № 15 по улице Мамина-Сибиряка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По предварительной версии следствия, женщина, состоящая на учете в специализированном психиатрическом учреждении, регулярно нарушала общественный порядок. Соседи неоднократно фиксировали на видео агрессивные выходки, скандалы и прямые угрозы в свой адрес.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, чтобы задокументировать все эпизоды преступления и установить обстоятельства конфликта.