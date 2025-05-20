Предприниматели предпочитают использовать депозиты для размещения свободных средств.

По итогам первого квартала 2025 года портфель привлеченных средств клиентов сферы малого и среднего бизнеса в ВТБ вырос на 11% и достиг 17,5 млрд рублей. На фоне высокой ключевой ставки представители бизнеса предпочитают сберегательную модель и размещают свободные средства на депозитах. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий.

ВТБ остается одним из ведущих партнеров для компаний разного масштаба и сфер экономики региона: активная клиентская база банка в Омской области достигла 10 тысяч предприятий. В общем объеме кредитного портфеля, который на начало апреля составил 30,25 млрд рублей, лидируют торговля, пищевая промышленность, сельское хозяйство, услуги, а также жилищное и коммерческое строительство.

Гарантийный портфель среднего и малого бизнеса в регионе составил 4,7 млрд рублей. Этот инструмент востребован у предпринимателей, так как позволяет обеспечить исполнение контрактов без вывода собственных средств из оборота.

- Активность бизнеса в сфере кредитования несколько снизилась, некоторые предприниматели скорректировали планы развития, - сказал Алексей Суздальницкий. - В текущей экономической ситуации многие предпочитают размещать временно свободные средства на депозитах, получая дополнительный доход. С начала года портфель пассивов малого и среднего бизнеса показал хорошую динамику – свыше 10%.

Помимо кредитов на текущую деятельность и банковских гарантий, омские компании используют льготные займы в рамках госпрограмм. По данным на 1 апреля 2025 года, объем таких кредитов превысил 15,2 млрд рублей.

Из них на поддержку сельхозпредприятий банк предоставил 6,9 млрд, на поддержку предпринимателей – 3,5 млрд, по Совмещенной программе льготного кредитования субъектов МСП – 1,8 млрд рублей, на кредитование застройщиков – 1,6 млрд рублей.

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