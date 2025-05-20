В этом году планируется заменить более 250 лифтов в 76 домах.

В Омской области продолжается реализация программы капитального ремонта жилищного фонда. Недавно в рамках данной программы завершили замену 65 устаревших лифтов в 16 многоквартирных зданиях.

Программа рассчитана на поэтапное обновление лифтового оборудования в регионе. Так, в нынешнем году запланировано заменить более 250 лифтов в 76 многоквартирных домах.

Процесс замены начинается с разработки проектной документации, после чего пойдут сами работы по установке новых лифтов.

– Обновление лифтового оборудования подразумевает не только замену самих подъемников, но и комплексный ремонт моторных помещений и лифтовых шахт, что позволяет обеспечить их долговечность и надежность функционирования, – сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

Новые лифты поставляют с могилевского завода лифтового машиностроения Республики Беларусь. Шнипко также отметил, что с 2014 года в рамках программы капремонта уже заменили более 1500 неисправных лифтов, значительно улучшив условия проживания граждан.