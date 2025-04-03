Омск-Информ
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·Общество

Оборудование заменят в 76 многоэтажках.

Региональный Фонд капитального ремонта обнародовал список домов, в которых поменяют подъемное оборудование. 

Напоминаем, что замене подлежат 250 лифтов в 76 домах. На сегодняшний день полностью выполнено 35 замен в 9 домах и еще в 9 ведутся строительно-монтажные работы. 

1. Рокоссовского, д. 8

2. 70 лет Октября, д. 13, корпус 2

3. Демьяна Бедного, д. 93

4. Химиков, д. 6, корпус 3

5. пр. Менделеева, д. 25

6. пр. Космический, д. 109

7. 4-я Новостроевская, д. 5

8. 70 лет Октября, д. 22, корпус 2

9. Заозерная, д. 22

10. Лаптева, д. 2

11. Орджоникидзе, д. 13, корпус 1

12. Химиков, д. 32, корпус 1

13. Химиков, д. 36

14. ул. Химиков, д. 38

15. 5-я Северная, д. 191

16. пр. Космический, д. 97г

17. Масленникова, д. 62

18. Рокоссовского, д. 18

19. пр. Космический, д. 97д, корпус 1

20. пр. Космический, д. 97д, корпус 2

21. по. Менделеева, д. 2

22. пр. Менделеева, д. 26

23. пр. Менделеева, д. 34, корпус 1

24. 10 лет Октября, д. 115, корпус 1

25. 15-я Рабочая, д. 90

26. 16-я Северная, д. 150

27. 24-я Северная, д. 202а

28. 2-я Поселковая, д. 8

29. 3-я Любинская, д. 15

30. 3-я Любинская, д. 22

31. 3-я Любинская, д. 22, корпус 1

32. 3-я Молодежная, д. 47

33. 3-я Молодежная, д. 81

34. 4-я Любинская, д. 36

35. 4-я Транспортная, д. 42а

36. 50 лет Профсоюзов, д. 4

37. 6-я Ленинградская, д. 8

38. 70 лет Октября, д. 14

39. 70 лет Октября, д. 22

40. Батумская, д. 30

41. Батумская, д. 41/1

42. Бульварная, д. 15

43. Ватутина, д. 1

44. Ватутина, д. 28, корпус 1

45. Вострецова, д. 4

46. Дмитриева, д. 15

47. Дмитриева, д. 5, корпус 4

48. Иркутская, д. 5

49. Кирова, д. 12

50. Кирова, д. 22, корпус 2

51. Кирова, д. 26

52. Конева, д. 12, корпус 2

53. Конева, д. 20, корпус 1

54. Конева, д. 28, корпус 2

55. Конева, д. 34

56. Конева, д. 34, корпус 2

57. Крыловская, д. 21, корпус 1

58. Малиновского, д. 17

59. Маршала Жукова, д. 6, литера А

60. Масленникова, д. 45

61. Омская, д. 123

62. Омская, д. 162, корпус 1

63. Пархоменко, д. 24

64. Полторацкого, д. 50

65. Рокоссовского, д. 18, корпус 2

66. Степанца, д. 8б, строение 2ОЧ

67. Съездовская, д. 41

68. Съездовская, д. 50

69. Харьковская, д. 17

70. Челюскинцев, д. 102, корпус 2

71. Чкалова, д. 37

72. пр. Космический, д. 105

73. 1-я Военная, д. 7

74. бульвар Зеленый, д. 9а

75. Чокана Валиханова, д. 2, корпус 1

76. 22 Апреля, д. 53.

·Общество

Оборудование заменят в 76 многоэтажках.

Региональный Фонд капитального ремонта обнародовал список домов, в которых поменяют подъемное оборудование. 

Напоминаем, что замене подлежат 250 лифтов в 76 домах. На сегодняшний день полностью выполнено 35 замен в 9 домах и еще в 9 ведутся строительно-монтажные работы. 

1. Рокоссовского, д. 8

2. 70 лет Октября, д. 13, корпус 2

3. Демьяна Бедного, д. 93

4. Химиков, д. 6, корпус 3

5. пр. Менделеева, д. 25

6. пр. Космический, д. 109

7. 4-я Новостроевская, д. 5

8. 70 лет Октября, д. 22, корпус 2

9. Заозерная, д. 22

10. Лаптева, д. 2

11. Орджоникидзе, д. 13, корпус 1

12. Химиков, д. 32, корпус 1

13. Химиков, д. 36

14. ул. Химиков, д. 38

15. 5-я Северная, д. 191

16. пр. Космический, д. 97г

17. Масленникова, д. 62

18. Рокоссовского, д. 18

19. пр. Космический, д. 97д, корпус 1

20. пр. Космический, д. 97д, корпус 2

21. по. Менделеева, д. 2

22. пр. Менделеева, д. 26

23. пр. Менделеева, д. 34, корпус 1

24. 10 лет Октября, д. 115, корпус 1

25. 15-я Рабочая, д. 90

26. 16-я Северная, д. 150

27. 24-я Северная, д. 202а

28. 2-я Поселковая, д. 8

29. 3-я Любинская, д. 15

30. 3-я Любинская, д. 22

31. 3-я Любинская, д. 22, корпус 1

32. 3-я Молодежная, д. 47

33. 3-я Молодежная, д. 81

34. 4-я Любинская, д. 36

35. 4-я Транспортная, д. 42а

36. 50 лет Профсоюзов, д. 4

37. 6-я Ленинградская, д. 8

38. 70 лет Октября, д. 14

39. 70 лет Октября, д. 22

40. Батумская, д. 30

41. Батумская, д. 41/1

42. Бульварная, д. 15

43. Ватутина, д. 1

44. Ватутина, д. 28, корпус 1

45. Вострецова, д. 4

46. Дмитриева, д. 15

47. Дмитриева, д. 5, корпус 4

48. Иркутская, д. 5

49. Кирова, д. 12

50. Кирова, д. 22, корпус 2

51. Кирова, д. 26

52. Конева, д. 12, корпус 2

53. Конева, д. 20, корпус 1

54. Конева, д. 28, корпус 2

55. Конева, д. 34

56. Конева, д. 34, корпус 2

57. Крыловская, д. 21, корпус 1

58. Малиновского, д. 17

59. Маршала Жукова, д. 6, литера А

60. Масленникова, д. 45

61. Омская, д. 123

62. Омская, д. 162, корпус 1

63. Пархоменко, д. 24

64. Полторацкого, д. 50

65. Рокоссовского, д. 18, корпус 2

66. Степанца, д. 8б, строение 2ОЧ

67. Съездовская, д. 41

68. Съездовская, д. 50

69. Харьковская, д. 17

70. Челюскинцев, д. 102, корпус 2

71. Чкалова, д. 37

72. пр. Космический, д. 105

73. 1-я Военная, д. 7

74. бульвар Зеленый, д. 9а

75. Чокана Валиханова, д. 2, корпус 1

76. 22 Апреля, д. 53.