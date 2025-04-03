Оборудование заменят в 76 многоэтажках.
Региональный Фонд капитального ремонта обнародовал список домов, в которых поменяют подъемное оборудование.
Напоминаем, что замене подлежат 250 лифтов в 76 домах. На сегодняшний день полностью выполнено 35 замен в 9 домах и еще в 9 ведутся строительно-монтажные работы.
1. Рокоссовского, д. 8
2. 70 лет Октября, д. 13, корпус 2
3. Демьяна Бедного, д. 93
4. Химиков, д. 6, корпус 3
5. пр. Менделеева, д. 25
6. пр. Космический, д. 109
7. 4-я Новостроевская, д. 5
8. 70 лет Октября, д. 22, корпус 2
9. Заозерная, д. 22
10. Лаптева, д. 2
11. Орджоникидзе, д. 13, корпус 1
12. Химиков, д. 32, корпус 1
13. Химиков, д. 36
14. ул. Химиков, д. 38
15. 5-я Северная, д. 191
16. пр. Космический, д. 97г
17. Масленникова, д. 62
18. Рокоссовского, д. 18
19. пр. Космический, д. 97д, корпус 1
20. пр. Космический, д. 97д, корпус 2
21. по. Менделеева, д. 2
22. пр. Менделеева, д. 26
23. пр. Менделеева, д. 34, корпус 1
24. 10 лет Октября, д. 115, корпус 1
25. 15-я Рабочая, д. 90
26. 16-я Северная, д. 150
27. 24-я Северная, д. 202а
28. 2-я Поселковая, д. 8
29. 3-я Любинская, д. 15
30. 3-я Любинская, д. 22
31. 3-я Любинская, д. 22, корпус 1
32. 3-я Молодежная, д. 47
33. 3-я Молодежная, д. 81
34. 4-я Любинская, д. 36
35. 4-я Транспортная, д. 42а
36. 50 лет Профсоюзов, д. 4
37. 6-я Ленинградская, д. 8
38. 70 лет Октября, д. 14
39. 70 лет Октября, д. 22
40. Батумская, д. 30
41. Батумская, д. 41/1
42. Бульварная, д. 15
43. Ватутина, д. 1
44. Ватутина, д. 28, корпус 1
45. Вострецова, д. 4
46. Дмитриева, д. 15
47. Дмитриева, д. 5, корпус 4
48. Иркутская, д. 5
49. Кирова, д. 12
50. Кирова, д. 22, корпус 2
51. Кирова, д. 26
52. Конева, д. 12, корпус 2
53. Конева, д. 20, корпус 1
54. Конева, д. 28, корпус 2
55. Конева, д. 34
56. Конева, д. 34, корпус 2
57. Крыловская, д. 21, корпус 1
58. Малиновского, д. 17
59. Маршала Жукова, д. 6, литера А
60. Масленникова, д. 45
61. Омская, д. 123
62. Омская, д. 162, корпус 1
63. Пархоменко, д. 24
64. Полторацкого, д. 50
65. Рокоссовского, д. 18, корпус 2
66. Степанца, д. 8б, строение 2ОЧ
67. Съездовская, д. 41
68. Съездовская, д. 50
69. Харьковская, д. 17
70. Челюскинцев, д. 102, корпус 2
71. Чкалова, д. 37
72. пр. Космический, д. 105
73. 1-я Военная, д. 7
74. бульвар Зеленый, д. 9а
75. Чокана Валиханова, д. 2, корпус 1
76. 22 Апреля, д. 53.