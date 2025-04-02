Омск-Информ
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·Общество

Речь идет об устаревших подъемных устройствах. 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко в своем телеграм-канале заявил, что в 76 домах региона заменят устаревшее оборудование. Планируется заменить 250 лифтов. 

Устаревшими считаются подъемники, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Точный список адресов, по которым собираются заменить оборудование, министр не назвал. 

– Отмечу, что новые лифты имеют плавный ход, повышенную точность остановки, фотобарьер на дверях кабины, антивандальные панели управления и вызывные посты с подсветкой, кнопки с кодом Брайля, микропроцессорную станцию управления и светодиодное освещение. – рассказал Шнипко.

На сегодняшний день полнностью выполнено 35 замен в 9 домах и еще в 9 ведутся строительно-монтажные работы.

·Общество

Речь идет об устаревших подъемных устройствах. 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко в своем телеграм-канале заявил, что в 76 домах региона заменят устаревшее оборудование. Планируется заменить 250 лифтов. 

Устаревшими считаются подъемники, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Точный список адресов, по которым собираются заменить оборудование, министр не назвал. 

– Отмечу, что новые лифты имеют плавный ход, повышенную точность остановки, фотобарьер на дверях кабины, антивандальные панели управления и вызывные посты с подсветкой, кнопки с кодом Брайля, микропроцессорную станцию управления и светодиодное освещение. – рассказал Шнипко.

На сегодняшний день полнностью выполнено 35 замен в 9 домах и еще в 9 ведутся строительно-монтажные работы.