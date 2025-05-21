Высокая ставка по кредитам привела к тому, что омичи начали чаще пользоваться накопительными продуктами.

По итогам первого квартала портфель розничных кредитов ВТБ в Омской области снизился на 2,4 %, до 68,3 млрд рублей. На фоне высокой ключевой ставки объемы кредитования сокращаются, клиенты отдают предпочтение накопительным продуктам. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий.

За первый квартал 2025 года банк предоставил населению региона 1,8 млрд рублей заемных средств. Это на 60 % ниже уровня первого квартала 2024 года. Объем ипотечных кредитов за отчетный период составил 1 млрд рублей, 96 % выдач пришлось на долю программ с господдержкой.

С января по март омичи оформили в ВТБ более 1,2 тысячи кредитов наличными на общую сумму 560 млн рублей. На покупку авто клиенты банка в первом квартале получили 240 млн рублей кредитов.

– Тренд на «охлаждение» розничного кредитования и перевод средств в накопления продолжается, – сказал Алексей Суздальницкий. – Омичи предпочитают отложить крупные покупки в кредит и пользуются высокой доходностью накопительных продуктов – вкладов и накопительных счетов. Дальнейший спрос на залоговое кредитование может быть скорректирован с учетом реализации мер господдержки по этим направлениям.

По данным аналитиков ВТБ, по итогам года рынок розничного кредитования в России сократится примерно на 30 %. Выдачи ипотечных кредитов по сравнению с 2024 годом потеряют порядка 20 %, однако итоговые результаты будут во многом зависеть от решений по программам с господдержкой.

Сокращение автокредитования может достичь отметки в 40 %. На этот сегмент влияют сразу несколько факторов, включая введение с 1 июля макропруденциальных лимитов для залоговых автокредитов и изменения в действующем законодательстве по обязательному периоду охлаждения с 1 сентября. Продажи кредитов наличными покажут снижение год к году порядка 35 %.

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