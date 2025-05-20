Женщина присвоила более 200 тысяч рублей.

Нововаршавский районный суд Омской области вынес приговор женщине, занимавшей должность начальника почтового отделения. Ей предъявлены обвинения по по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Суд установил, что на протяжении четырех месяцев 52-летняя начальница злоупотребляла должностными полномочиями, похищая деньги и товарно-материальные ценности. Общий ущерб от ее действий превысил 200 тысяч рублей.

Осужденной назначено условное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с испытательным сроком такой же продолжительности. Дополнительно суд обязал женщину компенсировать весь причиненный ущерб.

Приговор пока что не вступил в законную силу.