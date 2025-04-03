Аферист скрылся вместе с техникой. Теперь его ищет полиция.

В Омске произошло хищение имущества, принадлежащего жителю Тульской области. Пострадавший разместил объявление о продаже ноутбука стоимостью 500 тыс. рублей на одном из сайтов бесплатных объявлений. С ним связался покупатель из Омска, который и получил посылку через службу доставки. Однако деньги за технику владелец так и не получил, а покупатель перестал отвечать на звонки.

Омские полицейские установили, что неизвестный гражданин забрал товар в пункте выдачи, предъявив временные документы. По его словам, паспорт и телефон были утеряны.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении данного гражданина, сообщить об этом по телефонам: 79-25-02, 951-110-14-64 или 102.