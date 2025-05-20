Нападающий ярославского «Локомотива» сказал, что стоило команде вырвать победу у омичей.

Ярославский «Локомотив» в понедельник, 19 мая, обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1. Сейчас преимущество в серии составляет 3:1. Нападающий «железнодорожников» Максим Березкин признался, что серия с омским «Авангардом» во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги дала команде необходимый опыт к финалу Кубка Гагарина.

- Каждый матч важный, но сегодняшний был особенным. И нам, и сопернику будет непросто в следующей игре. Нужно фокусировать внимание не на последнем шаге, а конкретно на игре. Серия с «Авангардом» во втором раунде, когда мы упустили преимущество 3:1, научила нас не быть дураками, – цитируют Березкина в Rsport.ria.ru.

Напомним, «Локомотив» упустил преимущество в поединках с «Авангардом» в 1/4 плей-офф и добыл победу только в седьмом матче раунда.