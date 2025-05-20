Бывший глава региона мог возглавить «Российскую партию пенсионеров за справедливость».

В Москве завершил свою работу съезд «Российской партии пенсионеров за справедливость», где решено было сконцентрировать свои усилия на подготовке к предстоящим выборам в Государственную думу Российской Федерации. К тому же на съезде партии избран ее новый лидер. Владимир Бураков, возглавлявший партиюс 26 июля 2016-го скончался в декабре 2024 года.

Сейчас его пост занял исполнительный вице-президент, генсек общественной организации «Общество врачей России» Эрик Праздников, но, как сообщают «Ведомости», среди тех, кто обсуждался на пост председателя партии, был также экс-губернатор Омской области Александр Бурков. Но он отказался от предложения.

Отметим, что Бурков руководил Омской областью с октября 2017-го по март 2023 года. Сейчас он занимает должность заместителя генерального директора по персоналу концерна «Уралвагонзавод», который входит в госкорпорацию «Ростех».