Возбуждено уголовное дело.

В прошлом, 2024 году двое специалистов языкового центра тестирования и языковой подготовки мигрантов организовали незаконную миграцию на территорию Омской области.

Как выяснили сотрудники СУ СК России по Омской области, экзаменаторы создавали условия для успешной сдачи мигрантами тестирования по знаниям русского языка, истории России и основам российского законодательства. При успешной сдаче такого экзамена иностранец получал право устроиться на работу, временное проживание, вид на жительство и даже гражданство. Всего их помощь получили 16 мигрантов.

В ходе следствия были проведены обыски в офисе организации и по местам жительства обвиняемых, изъяты вещественные доказательства. Собранных следствием доказательств оказалось достаточно, чтобы направить уголовное дело в суд.

За организацию незаконной миграции, совершенную с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании террористической преступной группы, которая состояла из выходцев из центрально-азиатских стран.