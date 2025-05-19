Это минимальный показатель за последние четырнадцать лет.

Статистические данные за прошлый год свидетельствуют о значительном снижении доли омичей, находящихся за чертой бедности. Согласно данным Омскстата, в 2024 году количество людей с доходами ниже прожиточного минимума составило всего 9,1 % – это минимальный показатель за последние четырнадцать лет.

Такая позитивная динамика обусловлена целым рядом факторов, направленных на борьбу с низким уровнем доходов. В 2011 году число бедных составляло около 12,7 % населения региона, в последующие годы показатель вырос до максимума – 14,7 % в 2016-м. Однако начиная с середины десятилетия регион демонстрирует уверенное снижение числа бедствующих граждан.