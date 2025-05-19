Роспотребнадзор выявил фальсификат в половине случаев.

С 2020 по 2024 год жители Омской области подали в Роспотребнадзор 215 жалоб на некачественную молочную продукцию. Как сообщает портал НГС55 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, более половины обращений подтвердились: свыше 100 образцов оказались фальсифицированными.

Наибольшее число нарушений в молочной продукции было зафиксировано в 2021 году - тогда от жителей Омской области поступило 67 жалоб. Среди выявленных проблем - продукция с истекшим сроком годности, некорректной маркировкой, а также фальсифицированные товары. В частности, проверками выявлено 20 образцов некачественного сливочного масла, 7 проб молока, 3 сыра, а также по одной пробе сметаны и творога.

Минимальное число жалоб на некачественную молочную продукцию поступило в 2020 году - всего 23 обращения. В ходе проверок тогда выявили фальсифицированное сливочное масло, а также несоответствие продукции микробиологическим и физико-химическим нормам.

За первые четыре месяца текущего года было обнаружено четыре случая фальсифицированного сливочного масла.

Напомним, что в феврале сотрудники Роспотребнадзора выявили некачественную молочную продукцию из Татарстана.