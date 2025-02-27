Омск-Информ
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·Общество

Роспотребнадзор выявил сразу пять предприятий-призраков.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили в Татарстане некачественную молочную продукцию. Ее изготовили предприятия-призраки: заводы, которых нет по указанным в документах адресам. Кто и как изготавливал молоко на самом деле, неизвестно.
Роспотребнадзор советует омичам не покупать продукцию ООО «Проксимус», ООО «Латте», ООО «Молочная компания», ООО «Рейнис профит» и ООО «Молоко Поволжья». Тех, кто встретит ее на прилавках, просят сообщить в ведомство.
·Общество

Роспотребнадзор выявил сразу пять предприятий-призраков.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили в Татарстане некачественную молочную продукцию. Ее изготовили предприятия-призраки: заводы, которых нет по указанным в документах адресам. Кто и как изготавливал молоко на самом деле, неизвестно.
Роспотребнадзор советует омичам не покупать продукцию ООО «Проксимус», ООО «Латте», ООО «Молочная компания», ООО «Рейнис профит» и ООО «Молоко Поволжья». Тех, кто встретит ее на прилавках, просят сообщить в ведомство.