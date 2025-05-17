Альберт Риера стал профессиональным футбольным тренером и уехал из Омска.

Созданная в 2018 году в Омске Ассоциация «Некоммерческое партнерство Футбольная испанская академия Альберто Риера» официально ликвидирована. Проект бывшего полузащитника сборной Испании по футболу Альберта Риеры завершился после его отъезда из Омска. Риера получил профессиональную тренерскую лицензию и сейчас работает за границей.

- Академия отлично работала целых два года, пока я сам находился в Омске. Но потом, когда стал тренировать, пришлось уехать оттуда. У меня были помощники, которым я перед отъездом показал, как и что надо делать. Но, увы, так не работает, - говорил Риера в 2023 году.

Испанец женат на омичке Юлии Королевой. После завершения игровой карьеры он осел с семьей в Омске и создал футбольную академию, которая действовала на базе спортивного комплекса «Красная звезда». Идея была в том, чтобы дать дорогу в большой футбол талантливым игрокам из Сибири. В частности, Риера собирался устраивать просмотры своих воспитанников скаутами известных футбольных клубов Европы.