Карты-удостоверения «СВОи» – это одновременно банковская карта и удостоверение ветерана боевых действий.

ПСБ в Омской области выдал ветеранам боевых действий около 1470 карт-удостоверений «СВОи». Это 12 % от общего количества многофункциональных карт, которые оформлены банком в Сибирском федеральном округе.

Карта «СВОи» одновременно служит электронным удостоверением ветерана боевых действий и современным платежным инструментом с широким функционалом. Она содержит всю необходимую информацию о держателе, что упрощает его идентификацию и начисление положенных выплат.

– Омские ветераны боевых действий успели оценить карту «СВОи» как современный и удобный способ не только получать денежное довольствие и пенсию, но и пользоваться всеми предусмотренными социальными льготами, – сказала региональный директор ПСБ в Омске Ольга Дубровина. – Карта обеспечивает доступ ко всем видам поддержки: налоговым и пенсионным льготам, приоритетному медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию, компенсации расходов на коммунальные услуги, адресным денежным выплатам и субсидиям от государства.

При этом карта-удостоверение выступает многофункциональным платежным инструментом со специальными условиями от ПСБ. В их числе: операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей.

Кроме классического набора банковских услуг, владельцам карт «СВОи» доступен ряд дополнительных привилегий, таких как повышенный кешбэк за покупки по программе лояльности ПСБ и скидки от партнеров банка.

Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Также бесплатно владелец может заказать до четырех дополнительных карт на членов семьи. Оформить карту-удостоверение «СВОи» ветераны боевых действий Омской области могут в отделениях ПСБ или онлайн.

При оформлении в офисе достаточно предъявить паспорт, СНИЛС и удостоверение ветерана боевых действий. Также подать заявку на выпуск карты можно в мобильном приложении или интернет-банке.

В настоящее время карту «СВОи» можно оформить по удостоверениям, выданным не только в Минобороны России, но и в МЧС России, МВД России и ФСИН России.

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