Одного из руководителей почты будут за это судить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на бывшего замдиректора омского филиала «Почты России» Алексея Суховеева. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 году омич получил 246 тыс. рублей от предпринимателя за незаконные действия. Используя свое служебное положение, Суховеев заключил договор на размещение рекламной конструкции на здании Главпочтамта по заниженной стоимости, чем причинил ущерб Почте России, оцененный в 1,8 млн рублей.

Как сообщает прокуратура, сегодня суд избрал омичу меру пресечения в виде запрета определенных действий. За взятку и превышение должностных полномочий ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.