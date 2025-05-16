Омск-Информ
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·Общество

Его предшественник проработал 3,5 года.

С 14 мая этого года в специализированном автономном учреждении Омской области «Крутинский лесхоз» состоялась смена руководителя. С этой даты директором учреждения назначен Иван Мезер.

На официальном сайте администрации муниципалитета Иван Мезер значится инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД по Крутинскому району. Ранее он занимал должность инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД в Называевском районе.

С ноября 2021 года обязанности директора лесхоза исполнял Николай Токарев.

Учредителями учреждения лесного хозяйства по Крутинскому району являются Главное управление лесного хозяйства Омской области и региональное минимущество.

Олег Кипорук
·Общество

Его предшественник проработал 3,5 года.

С 14 мая этого года в специализированном автономном учреждении Омской области «Крутинский лесхоз» состоялась смена руководителя. С этой даты директором учреждения назначен Иван Мезер.

На официальном сайте администрации муниципалитета Иван Мезер значится инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД по Крутинскому району. Ранее он занимал должность инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД в Называевском районе.

С ноября 2021 года обязанности директора лесхоза исполнял Николай Токарев.

Учредителями учреждения лесного хозяйства по Крутинскому району являются Главное управление лесного хозяйства Омской области и региональное минимущество.

Олег Кипорук