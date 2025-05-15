Омск-Информ
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·Общество

Стартовая цена контракта составляет 172 миллиона рублей.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило тендер на закупку 20 новых автосамосвалов. Начальная цена контракта составляет почти 172 миллиона рублей. Основную часть финансирования для покупки техники выделил региональный бюджет по распоряжению губернатора Виталия Хоценко

Новые самосвалы планируется использовать для поддержания дорог и выполнения строительных работ в городе. Поставщика новой техники планируют выбрать 21 мая, при условии что аукцион пройдет без задержек. Дизельные самосвалы поступят в эксплуатацию уже летом.

Алексей Новиков
·Общество

Стартовая цена контракта составляет 172 миллиона рублей.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило тендер на закупку 20 новых автосамосвалов. Начальная цена контракта составляет почти 172 миллиона рублей. Основную часть финансирования для покупки техники выделил региональный бюджет по распоряжению губернатора Виталия Хоценко

Новые самосвалы планируется использовать для поддержания дорог и выполнения строительных работ в городе. Поставщика новой техники планируют выбрать 21 мая, при условии что аукцион пройдет без задержек. Дизельные самосвалы поступят в эксплуатацию уже летом.

Алексей Новиков