Мэр Омска вместе с братом отправились в казахстанский город Щучинск.

Сегодня, 15 мая, появилась информация о внезапном отъезде мэра Сергея Шелеста из Омска. Новость вызвала бурление и неоднозначную реакцию в политических кругах.

Как пояснил «Омск-информу» глава города, волноваться не о чем. Вместе с братом они отправились на «Ниве» в казахстанский город Щучинск в короткий отпуск.

– Действительно, мы с братом отправились на машине в наш родной город Щучинск. Вместе с нами директор Территориального центра медицины и катастроф Иван Костюк, потому что там рядом тоже его родные места, – бодро рассказал редакции Шелест. – Взял отпуск на два дня, четверг и пятницу планирую провести в родных местах. Сейчас пересекли границу, доезжаем до Петропавловска.

Глава города вместе с братом намерен побывать на могилах бабушки и дедушки, навестить место, где стоял дом их родителей, заглянуть в пионерский лагерь, где они отдыхали в детстве.

– Планируем заехать на могилы дедушки и бабушки. Взяли обычный запас вещей и продуктов, которые нужны в поездке, плюс краску, кисточки, чтобы оградки покрасить. Все это и в Казахстане продается, но время надо экономить, чтобы поскорее вернуться домой, – сказал Шелест.

Мэр добавил, что уехал не «с концами», в воскресенье приедет в Омск. В понедельник планирует вернуться к работе. На время отсутствия главы города его обязанности будет выполнять первый заместитель Евгений Романин.