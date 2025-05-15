Предприятие заняло 14-е место по эффективности работы.

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование эффективности работы 75 организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) в городах с численностью населения более 250 тысяч человек. Результаты показали высокую активность операторов, входящих в группу компаний «Росводоканал». В их числе – Омский водоканал.

Согласно исследованию, по сводному индексу эффективности деятельности организаций Омский водоканал занял 14-е место. Рейтинг комплексной оценки сформирован на базе 40 индикаторов, распределенных по тематическим блокам – инвестиционной активности, экономической эффективности, тарифной политике, а также эффективности производственной деятельности.

Последний индекс, например, рассчитывается на основе показателей, в которые входит в том числе доля потерь ресурса в централизованных системах водоснабжения при его транспортировке. Так, с 2016 по 2023 год потребление электрической энергии снизилось на 4 %. Потери воды за этот период сократились на 0,13 %.

Как отмечают специалисты ВШЭ, по инвестиционной активности частные организации в сфере водоснабжения и водоотведения (ВиВ) работают лучше компаний, находящихся в государственной и/или муниципальной собственности. Например, Омский водоканал эффективно привлекает средства, которые позволяют проводить масштабные работы по обновлению инфраструктуры: реконструкции очистных сооружений, модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.

– Лидерство в рейтинге ВШЭ – еще одно подтверждение эффективной работы Омского водоканала, – сказал генеральный директор Омского водоканала Павел Козлов. – Мы реализуем масштабные проекты, включающие строительство водоводов и канализационных коллекторов, реконструкцию основных объектов ВиВ. А качество омской водопроводной воды – это то, чем по праву могут гордиться омичи.

Объем инвестиционной программы водоканала на 2025–2029 годы превышает 4 млрд рублей. За последние 9 лет Омский водоканал направил на реконструкцию городских сетей водоснабжения и водоотведения более 2,6 млрд рублей.

Фото: АО «ОмскВодоканал»