Омск-Информ
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·Общество

Трамваи возобновили привычное движение благодаря проведенным работам по устранению подтоплений.

Мэр Омска Сергей Шелест проинформировал жителей города о возвращении нормального режима работы трех трамвайных маршрутов. 

– Уважаемые омичи, по информации МП Омска «Электрический транспорт», после проведения работ по снижению уровня воды трамваи по маршрутам № 4, 8, 9 вернулись к установленным схемам движения, – сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что вследствие повышения уровня воды из-за сильных осадков были временно скорректированы пути следования четырех трамвайных маршрутов: № 7, 4, 8 и 9.

Мария Филимонова
·Общество

Трамваи возобновили привычное движение благодаря проведенным работам по устранению подтоплений.

Мэр Омска Сергей Шелест проинформировал жителей города о возвращении нормального режима работы трех трамвайных маршрутов. 

– Уважаемые омичи, по информации МП Омска «Электрический транспорт», после проведения работ по снижению уровня воды трамваи по маршрутам № 4, 8, 9 вернулись к установленным схемам движения, – сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что вследствие повышения уровня воды из-за сильных осадков были временно скорректированы пути следования четырех трамвайных маршрутов: № 7, 4, 8 и 9.

Мария Филимонова