Изменения коснулись трамваев № 7, 4, 8 и 9.
В департаменте транспорта администрации города Омска сообщили, что вследствие повышения уровня воды из-за сильных осадков временно скорректированы пути следования нескольких трамвайных маршрутов в Омске:
- Трамвай маршрута № 7 временно обслуживает линию «поселок Амурский – улица Долгирева».
- Трамваи маршрута № 4 движутся по маршруту «поселок Амурский – улица Богдана Хмельницкого – улица Котельникова».
- Для трамвая маршрута № 8 установлена укороченная схема движения от производственного объединения «Полет» до разворотного кольца на улице маршала Жукова.
- Трамваи маршрута № 9 следуют по направлению «3-й разъезд – улица Богдана Хмельницкого – улица Котельникова».
Специалисты предупреждают о возможной ограниченной скорости движения троллейбусов на проблемных участках дорог.
Все зоны подтоплений контролируют аварийные бригады, занимающиеся откачиванием воды. Специалисты муниципального предприятия «Электрический транспорт» постоянно мониторят обстановку и своевременно уведомляют население о восстановлении нормальной эксплуатации линий.