Горожане вспоминают прежние коммунальные ошибки и обсуждают, насколько оправдан такой подход в непогоду.

Вчера, 13 мая, в сообществе «Регион 55» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с улицы Кирова, снятое у ТЦ «Хороший». На нем видно, как во время дождя рабочий в поливочной машине направляет струю воды из шланга на газон.

– В Омске не прекращается дождь, собственно, как и полив деревьев, – комментирует происходящее автор видео.

Под записью развернулась активная дискуссия. Подписчики задают городской администрации ироничные вопросы, вспоминая случаи, когда коммунальщики подметали улицы без дождя, поднимая пыль, или пытались класть асфальт и рисовать разметку прямо под дождем.

– Это как триммерить газон, который уже подстрижен до корней. Или кронировать кронированные деревья, – написала Наталья.

Ранее уже случались инциденты, когда деревья погибали, предположительно, из-за недостатка полива. Теперь же коммунальные службы учли ошибки и поливают растения, несмотря на то что в городе уже второй день идет дождь.