В Госдуме предложили обязать коммунальщиков чистить россиянам балконы. Это повысит безопасность.
В Госдуме РФ предложили обязать коммунальные службы чистить от снега и льда балконы многоэтажек. С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова. Как сообщают «Известия», чиновница уже направила письмо главе федерального Минстроя Иреку Файзуллину. Депутат считает, что это повысит безопасность придомовых территорий.
– Ежегодно в зимний период одним из значимых факторов риска для жителей российских городов является образование льда на крышах высотных домов и иных объектов, находящихся над землей. Представляется важным закрепить обязанность исполнителя коммунальных услуг систематически проводить работы по очистке балконов жилых домов ото льда и снега, – заявила Лантратова.
Кроме того, по мнению депутата, россияне не могут рисковать своими жизнями и убирать наледь на крышах балконов. Это проще делать коммунальщикам, так как у них имеется специальная техника.