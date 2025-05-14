Здание страдает от протечек, имущество повреждено, а точных сроков ремонта до сих пор нет.

Ремонт крыши здания Пушкинской библиотеки в Омске обойдется в 71,1 млн рублей, сообщает портал НГС55 со ссылкой на региональное министерство культуры.

Пока неясно, когда именно будут выделены необходимые средства. Однако министерство уже направило заявку на получение финансирование из федерального бюджета.

- В рамках конкурсного отбора на предоставление средств федерального бюджета для реализации мероприятий, направленных на модернизацию библиотек, Минкульт сформировал сводную заявку от региона, которая включает ремонт мягкой кровли здания Омской областной научной библиотеки имени Пушкина, - пояснили в министерстве.

Напомним, что в январе текущего года в социальных сетях были опубликованы фотографии потолка в Пушкинской библиотеке, поврежденного из-за протечек. В результате пострадала часть имущества учреждения. Министерство культуры тогда заявило, что ведётся подготовка документов и расчет затрат на проведение ремонтных работ.