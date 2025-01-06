С 1995 года, когда здание было введено в эксплуатацию, кровлю ни разу не ремонтировали.

В Омской областной научной библиотеке имени Пушкина течет крыша. В популярном паблике «Аварийный Омск» появились фотографии, сделанные на втором и третьем этажах библиотеки, на которых запечатлены струйки воды по стенам, вспученная штукатурка, темные разводы на потолке, а также ведра и тряпки на полу.

Как сообщили в министерстве культуры Омской области, кровля здания ни разу не ремонтировалась с момента ввода здания в эксплуатацию в 1995 года. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для проведения ремонта, после этого будут выделены бюджетные средства и начнутся работы.

Фото: «Аварийный Омск»