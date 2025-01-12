Проект капитального ремонта мягкой кровли прошел государственную экспертизу.

В ближайшее время начнется ремонт крыши Омской областной библиотеки имени Пушкина, на протечки которой посетители учреждения жаловались в начале года. Обильные осадки привели к подтекам на стенах и настоящему «дождю» в нескольких залах. Во избежание короткого замыкания там пришлось отключать электричество.

Заказанный региональным министерством культуры проект капитального ремонта мягкой кровли библиотеки прошел государственную экспертизу. Теперь чиновники могут выделять бюджетные средства и искать подрядчика для проведения работ.

Ранее омская мэрия и городской водоканал за счет своих средств капитально отремонтировали каскадный фонтан перед зданием библиотеки.