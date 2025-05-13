На мероприятии соберется более 500 человек.

С 23 по 25 мая состоится традиционный палаточный слет студенческих отрядов Омской области. В нем примут участие более 500 студентов, в том числе гости из разных регионов Сибирского федерального округа.

– Мы ожидаем более 500 участников из СФО, – рассказал руководитель Омского регионального отделения РСО Александр Черепанов. – Также к нам присоединятся ребята с Луганской Народной Республики. Ребят ждет очень насыщенная программа слета. Это одно из завершающих мероприятий при подготовке к третьему трудовому семестру. Ведь совсем скоро бойцы уже отправятся в свое трудовое лето. В этом году планируется трудоустройство более 5 тысяч омских студентов в составе студенческих отрядов.

В течение трех дней студенты будут участвовать в конкурсе отрядных палаточных стоянок на тему «Гуляй, Сибирь!» и в конкурсе «визиток» делегаций. Свое спортивное мастерство ребята смогут показать на спартакиаде, а также блеснуть в танцах и сценических постановках на творческом фестивале.

Также между отрядами пройдет КВН. Организация палаточного слета направлена на выстраивание дружеских отношений между отрядами и регионами. В рамках слета также пройдет фестиваль студенческих объединений вузов Омска.

– Совсем скоро мы проведем 13-й ежегодный палаточный слет студенческих отрядов Сибирского федерального округа «РАДOST' СИБИРИ», – сказала комиссар Омского регионального отделения РСО Юлия Булышева. – Майский слет – место, которое объединяет несколько поколений студенческих отрядов, место, на котором бойцы знакомятся, заряжаются атмосферой на третий трудовой сезон. Ждем участников слета и уверены, что этот слет запомнится всем на долгие годы, а отряды смогут отдохнуть, познакомиться и зарядиться энергией перед трудовым семестром.

В 2025 году палаточный слет пройдет уже в восьмой раз. Для студентов это возможность зарядиться энергией и поближе познакомиться со своими будущими коллегами в трудовом сезоне.