Владелец заявляет, что имеет опыт в возведении таких объектов.
В Марьяновском районе Омской области выставили на продажу участок площадью 1,82 га. Земля предназначена для ритуальной деятельности (под строительство крематория). Цена участка – 18 млн рублей.
– Учacток в cобcтвенноcти, оxpанныe зoны сoблюдeны. Ha пpиложенныx фoтогрaфиях два дeйствующих кpематория, реализованных нашей компанией. Имея большой опыт, можем компетентно ответить абсолютно на все вопросы, – сообщает продавец в объявлении на сайте «Авито».
Отметим, что строительство крематориев в Омской области планируется уже несколько лет, но ни один проект никто так и не реализовал. В Кировском округе около Западного кладбища его бралась возвести компания «Феникс». Московская компания планировала строительство на территории Надеждинского сельского поселения. Строительство крематория было и в планах компании «Возобновляемые ресурсы».