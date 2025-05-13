Жители Называевского района пытались скрыться, но были задержаны с незаконным оружием и тушами животных.

В Называевском районе задержаны двое мужчин, которые подозреваются в незаконной охоте.

По предварительным данным, в охотничьих угодьях рядом с деревней Лорис-Меликово охотинспектор остановил автомобиль «Опель», в котором находились двое жителей Называевского района. Мужчины попытались убежать, но их задержали. При этом они пытались выдать туши убитых диких животных и нелегальное ружье за случайно найденные предметы.

При осмотре салона были найдены туши четырех косуль, а также два ружья, одно из которых оказалось незарегистрированным. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили патроны и другие охотничьи принадлежности.

Следователем ОМВД России по Называевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Полицейские расследуют все обстоятельства случившегося. Для этого будут проведены баллистическая, ветеринарная, трасологическая и геномно-молекулярная экспертизы.