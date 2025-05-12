За уничтожение и порчу в общей сложности шести домов ему грозит пять лет колонии.

В Омске завершилось судебное разбирательство по делу о серии поджогов, совершенных местным жителем. Как сообщили в прокуратуре Омской области, Ленинский районный суд признал виновным 35-летнего гражданина, совершившего преступление, квалифицируемое по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Установлено, что в июне 2024 года обвиняемый, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил серию незаконных вторжений в частные дачи садоводческих обществ «Ветеран» и «Урожай». Не имея собственного жилья, мужчина использовал заброшенные объекты для временного проживания, а затем намеренно устраивал пожары внутри помещений. Итогом его действий стало полное уничтожение двух жилых построек и серьезные повреждения четырех других домов. Общая сумма убытков составила более 1,5 млн рублей.

Несмотря на признание вины частично, злоумышленник утверждал, что непосредственно ответственен лишь за поджог двух объектов, отвергая участие в остальных инцидентах. Однако государственный обвинитель представил убедительные доказательства участия мужчины во всех шести случаях.

Окончательное решение суда заключается в назначении срока заключения на пять лет с содержанием в исправительном учреждении строгого режима. Помимо этого, обвиняемый обязан полностью покрыть убытки владельцев поврежденных и утраченных домов.

Фигурант был арестован прямо в зале суда после объявления вердикта.