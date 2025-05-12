Мужчина хочет продать целую коллекцию разноцветной обертки.
На сайте объявлений «Авито» омич Станислав разместил предложение о продаже уникальной коллекции фантиков от конфет и шоколада. Оценочная стоимость коллекции составляет 15 тысяч рублей.
В объявлении указано, что отдельные экземпляры коллекции не продаются. Ценители редких фантиков, которым нужны определенные единицы, будут заблокированы.
– По отдельности не продаются. Только все вместе. Кому нужен какой-то там – отправляется в бан, – предупредил продавец.
Также продавец сообщает, что полный каталог фантиков можно получить, если обратиться к нему в сообщения.
– Кому нужны фото полного состава, отправлю архив в ответ на запрос в сообщениях, – сказал Станислав.
В прошлом месяце стало известно, что на этом же сайте объявлений в Омске продают целый реактивный самолет.