Омск-Информ
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·Общество

Мужчина хочет продать целую коллекцию разноцветной обертки. 

На сайте объявлений «Авито» омич Станислав разместил предложение о продаже уникальной коллекции фантиков от конфет и шоколада. Оценочная стоимость коллекции составляет 15 тысяч рублей. 

В объявлении указано, что отдельные экземпляры коллекции не продаются. Ценители редких фантиков, которым нужны определенные единицы, будут заблокированы. 

– По отдельности не продаются. Только все вместе. Кому нужен какой-то там – отправляется в бан, – предупредил продавец. 

Также продавец сообщает, что полный каталог фантиков можно получить, если обратиться к нему в сообщения.  

– Кому нужны фото полного состава, отправлю архив в ответ на запрос в сообщениях, – сказал Станислав.

В прошлом месяце стало известно, что на этом же сайте объявлений в Омске продают целый реактивный самолет. 

Олег Кипорук
·Общество

Мужчина хочет продать целую коллекцию разноцветной обертки. 

На сайте объявлений «Авито» омич Станислав разместил предложение о продаже уникальной коллекции фантиков от конфет и шоколада. Оценочная стоимость коллекции составляет 15 тысяч рублей. 

В объявлении указано, что отдельные экземпляры коллекции не продаются. Ценители редких фантиков, которым нужны определенные единицы, будут заблокированы. 

– По отдельности не продаются. Только все вместе. Кому нужен какой-то там – отправляется в бан, – предупредил продавец. 

Также продавец сообщает, что полный каталог фантиков можно получить, если обратиться к нему в сообщения.  

– Кому нужны фото полного состава, отправлю архив в ответ на запрос в сообщениях, – сказал Станислав.

В прошлом месяце стало известно, что на этом же сайте объявлений в Омске продают целый реактивный самолет. 

Олег Кипорук