Это тот самый «Дельфин», на котором учились летать тысячи советских пилотов.

В Омске на продажу выставлен 60-летний учебно-тренировочный самолёт Л-29. Чехословацкий самолет известен быстрым обучением – уже через 13 часов, проведенных за штурвалом, курсанты становились самостоятельными пилотами. Теперь любой омич может прикоснуться к истории реактивной авиации, заплатив за уникальный экспонат 2,9 млн рублей.

Предложение опубликовали на сайте объявлений «Авито». Продавец подчеркивает, что некогда Л-29 «Дельфин» являлся широко используемым учебным самолетом, на котором научились летать тысячи будущих советских авиаторов.

Интересно, что после обучения на этом учебном самолете будущие пилоты получали допуск к управлению значительно более сложными машинами, поскольку Л-29 готовил специалистов для последующего перехода на такие самолеты, как сверхзвуковой истребитель МиГ-21.

Для решения учебных задач самолет обладал всеми необходимыми характеристиками: мощный реактивный двигатель M-701c-500 с силой тяги 890 кг позволял подниматься на высоту до 11 км и развивать скорость до 700 км/ч. Примечательно, что эти показатели совпадают и у экземпляра, выставленного на продажу.

Тем не менее есть некоторые ограничения: дальность полета L-29 достигает лишь 640 км, что связано с низким уровнем топливной эффективности реактивных двигателей. Следовательно, продолжительность авиапрогулки на данном самолете вряд ли превысит один час.

Продавец уточняет, что самолет, изготовленный в 1966 году, находится в полной комплектации и сейчас находится на аэродроме Марьяновка.