Цена машины составляет 144 тыс. рублей.
В Омске выставлен на продажу настоящий раритет для любителей отечественного автопрома — ВАЗ-2106 1976 года выпуска. Объявление о продаже было размещено на «Авито». Цена раритетного автомобиля – 144 тысячи рублей.
Как указал владелец, автомобиль сошел с конвейера Волжского автомобильного завода в первый год выпуска модели. «Шестерка» сохранилась в оригинальном состоянии благодаря тому, что все время находилась в одних руках.
– Продается под проект реставрации чистокровная 2106, не 21061, не 21063, а первая ранняя Шестерка 1976 г.в. с номером кузова 2106•0009959 в редком цвете «165 Коррида», – говорится в объявлении.
Продавец отмечает, что ВАЗ-2106 был на ходу до 2001 года, после чего хранился в гараже более 20 лет. По его словам машина спустя столько времени завелась сразу, на ней поменяли аккумулятор, сцепление, тормоза и детали подвески. Двигатель и коробка в порядке, мотор свежий, жидкости новые, клапана настроены. Подвеска целая, мост тихо работает. Все лампочки, дворники, печка исправны. Салон идеальный, стекла фирменные БОР, целые.
Ранее сообщалось, что на сайте «Авито» продают легендарный американский мотоцикл за 3,5 млн рублей.