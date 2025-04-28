Цена машины составляет 144 тыс. рублей.

В Омске выставлен на продажу настоящий раритет для любителей отечественного автопрома — ВАЗ-2106 1976 года выпуска. Объявление о продаже было размещено на «Авито». Цена раритетного автомобиля – 144 тысячи рублей.

Как указал владелец, автомобиль сошел с конвейера Волжского автомобильного завода в первый год выпуска модели. «Шестерка» сохранилась в оригинальном состоянии благодаря тому, что все время находилась в одних руках.

– Продается под проект реставрации чистокровная 2106, не 21061, не 21063, а первая ранняя Шестерка 1976 г.в. с номером кузова 2106•0009959 в редком цвете «165 Коррида», – говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что ВАЗ-2106 был на ходу до 2001 года, после чего хранился в гараже более 20 лет. По его словам машина спустя столько времени завелась сразу, на ней поменяли аккумулятор, сцепление, тормоза и детали подвески. Двигатель и коробка в порядке, мотор свежий, жидкости новые, клапана настроены. Подвеска целая, мост тихо работает. Все лампочки, дворники, печка исправны. Салон идеальный, стекла фирменные БОР, целые.