Байк куплен новым и дополнительно усовершенствован знаменитым оборудованием.

На сайте объявлений «Авито» появился уникальный лот - легендарный американский байк Harley-Davidson Heritage Classic 114 выпуска 2020 года, предлагаемый за внушительную сумму в 3,5 миллиона рублей.

FLHCS Heritage является одним из наиболее известных мотоциклов бренда Harley-Davidson. Эта модель объединяет традиционный внешний вид, впечатляющую мощность двигателя и высокий уровень удобства для дальних поездок по дорогам. Модель оснащена мотором объемом 1868 куб. см и мощностью 94 л.с. Привод мотора осуществляется ремнем, трансмиссия - механическая с пятью ступенями переключения. Дополнительно установлены фирменная система воздушного охлаждения, инжекторная подача топлива и антиблокировочная тормозная система.

Этот Harley-Davidson - не обычный подержанный мотоцикл. Куплен абсолютно новым у официального представителя в Новосибирске, бережно использовался владельцем: общий пробег всего 4229 километров, сервис проходил регулярно согласно рекомендациям производителя, а само транспортное средство содержится исключительно в условиях теплого гаража, сообщил продавец в объявлении.

Однако владелец не ограничился стандартным оснащением и вложил немало средств в доработку своего железного коня. Установленное дополнительное оборудование произведено известными брендами: Trask, Custom Dynamics, Vance & Hines, Harley-Davidson, Fuel Pack, Mustang. Улучшения включают защиту силового агрегата и багажников, дополнительный свет фар для плохих погодных условий, освещение корпуса и другие полезные дополнения.