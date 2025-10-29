По Омску курсирует «Газель» с прозрачным кузовом от Avito

Необычный грузовик с прозрачными стенками появился на улицах Омска. Акция Avito напоминает горожанам, как важно соблюдать правила безопасности при онлайн-покупках.

ООО «КЕХ еКоммерц»

По улицам Омска ездит необычный грузовик с прозрачным кузовом, сквозь который видно каждую посылку. На борту надпись: «Заказывайте. У нас все прозрачно». Так Avito напомнил горожанам о важности безопасных онлайн-покупок.

Акция стала частью кампании по защите пользователей. Прозрачная «Газель» символизирует открытость сервиса и надежность сделок: деньги поступают продавцу только после того, как покупатель проверит товар и подтвердит его получение.

– Прозрачность для нас – не просто слово. Мы стремимся сделать каждую покупку понятной и безопасной, – отметили представители Avito.

На кузове размещен QR-код с советами по безопасным покупкам: как проверить продавца, защитить личные данные – все, что нужно знать перед покупкой в интернете, чтобы у вас случилась хорошая история. Необычная машина быстро привлекла внимание горожан – прохожие фотографируют ее и сканируют код прямо на улице.