Омск-Информ
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·Происшествия

В жестком ДТП в Марьяновском районе чудом выжили оба водителя.

На трассе Челябинск – Новосибирск в Марьяновском районе две Lada Priora разбились в лобовом столкновении. Известно, что одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась с другой.

Автомобили разбиты, один вылетел в кювет, второй опрокинулся на крышу. В результате ДТП оба водителя были доставлены в больницу.

Наталья Корнеева
·Происшествия

В жестком ДТП в Марьяновском районе чудом выжили оба водителя.

На трассе Челябинск – Новосибирск в Марьяновском районе две Lada Priora разбились в лобовом столкновении. Известно, что одна из машин выехала на встречную полосу и столкнулась с другой.

Автомобили разбиты, один вылетел в кювет, второй опрокинулся на крышу. В результате ДТП оба водителя были доставлены в больницу.

Наталья Корнеева