Больница также предлагает жилье для иногородних специалистов.

В Одесской ЦРБ открыли вакансию врача – акушера-гинеколога. Соискателю предлагают зарплату от 150 до 200 тыс. рублей в месяц. Информация размещена на портале «Работа России».

Кандидат на должность должен иметь высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело» и пройти аккредитацию по профилю «акушерство и гинекология». При этом стаж и опыт работы не являются обязательными требованиями.

За зарплату 150–200 тыс. рублей в месяц специалист будет оказывать квалифицированную помощь, применяя современные подходы к профилактике, диагностике и лечению. Также в его обязанности войдет наблюдение за состоянием здоровья беременных в рамках диспансеризации.

Кроме того, врачу предстоит организовывать и проводить профилактические гинекологические осмотры женщин. Для специалистов, приехавших из других городов, Одесская ЦРБ готова предоставить жилье.

Это же медучреждение ищет врача-хирурга с зарплатой 160 тыс. рублей. В Колосовской районной больнице также открыты вакансии с высокими заработками: хирургу предлагают до 170 тыс. рублей, а гинекологу – до 160 тысяч.