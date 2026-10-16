Омичам пришлось отложить планы из-за неожиданных задержек рейсов в столицу

Пассажирам двух самолетов придется ждать отправления более семи часов.

Фото: Magnific.com

Сегодня, 16 октября, в Омском аэропорту отменили рейс в Москву, а вылет еще двух самолетов в столицу отложили более чем на семь часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта по состоянию на 08:45.

Дольше всего придется ждать пассажирам рейса авиакомпании «Победа» в Шереметьево. Вместо 05:10 самолет отправится в 12:40. Задержка составит семь с половиной часов.

Почти настолько же перенесли вылет рейса S7 Airlines в Домодедово. Самолет должен был покинуть Омск в 06:55, однако теперь его отправление запланировано на 14:00. Время ожидания увеличилось на семь часов и пять минут.

Кроме того, из расписания убрали рейс «Аэрофлота» в Шереметьево, который должен был вылететь в 08:05. Еще один самолет этой авиакомпании, направляющийся в тот же аэропорт, уже отправился в Москву с опозданием: вместо запланированных 05:50 он вылетел в 09:16.