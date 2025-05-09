Движение ограничили для празднования Дня Победы.
Сегодня для празднования Дня Победы в Омске перекроют несколько улиц. Запретят не только проезд, но и парковку транспорта.
С 7:00 до 16:00 перекроют:
- Красный Путь от Фрунзе до Интернациональной;
- Чапаева от Певцова до Красного Пути;
- Коммунистическую от Певцова до Красного Пути;
- Интернациональную от Красного Пути до Герцена;
- Орджоникидзе от Фрунзе до Интернациональной;
- Красногвардейскую от Герцена до Орджоникидзе;
- Ленина от Интернациональной до Партизанской, включая Соборную площадь и площадь Победы;
- Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
- Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
- Тарскую от Ленина до Красина;
- Певцова от Фрунзе до Банковского переулка;
- Герцена от Интернациональной до площади Победы.
С 9:00 до 16:00 перекроют:
- Красный Путь от Кемеровской до Фрунзе;
- Фрунзе от Орджоникидзе до моста имени 60-летия Победы (метромост);
- Фрунзе от дома № 18 по Красному Пути до Волочаевской;
- Ленина от Партизанской до Ленинградской площади;
- Думскую от проспекта К. Маркса до Ленина;
- Щербанева от Бударина до Ленина;
- Партизанскую от Ленина до Спартаковской;
- Лермонтова от проспекта К. Маркса до Ленина;
- Броз Тито от Ильинской до Ленина;
- Чкалова от Ильинской до Ленина;
- Короленко от Комиссаровской до пр. К. Маркса;
- Степана Разина от Комиссаровской до дома № 10а по К. Маркса;
- Иртышскую набережную от Ленинградского моста до Рождественского;
- дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 на Ленинградской площади;
- дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома №2 на Ленинградской площади;
- Циолковского от К. Маркса до Иртышской набережной;
- Крылова от Иванова до Иртышской набережной.
С 16:00 до 22:00 перекроют:
- Ленина от Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;
- Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
- Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
- Тарскую от Ленина до Красина.
Также 9 мая с 8:00 до 22:00 перекроют Партизанскую от Спартаковской до «Омской крепости».