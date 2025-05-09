Омск-Информ
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Движение ограничили для празднования Дня Победы.
Сегодня для празднования Дня Победы в Омске перекроют несколько улиц. Запретят не только проезд, но и парковку транспорта.
С 7:00 до 16:00 перекроют:
  • Красный Путь от Фрунзе до Интернациональной;
  • Чапаева от Певцова до Красного Пути;
  • Коммунистическую от Певцова до Красного Пути;
  • Интернациональную от Красного Пути до Герцена;
  • Орджоникидзе от Фрунзе до Интернациональной;
  • Красногвардейскую от Герцена до Орджоникидзе;
  • Ленина от Интернациональной до Партизанской, включая Соборную площадь и площадь Победы;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина;
  • Певцова от Фрунзе до Банковского переулка;
  • Герцена от Интернациональной до площади Победы.
С 9:00 до 16:00 перекроют:
  • Красный Путь от Кемеровской до Фрунзе;
  • Фрунзе от Орджоникидзе до моста имени 60-летия Победы (метромост);
  • Фрунзе от дома № 18 по Красному Пути до Волочаевской;
  • Ленина от Партизанской до Ленинградской площади;
  • Думскую от проспекта К. Маркса до Ленина;
  • Щербанева от Бударина до Ленина;
  • Партизанскую от Ленина до Спартаковской;
  • Лермонтова от проспекта К. Маркса до Ленина;
  • Броз Тито от Ильинской до Ленина;
  • Чкалова от Ильинской до Ленина;
  • Короленко от Комиссаровской до пр. К. Маркса;
  • Степана Разина от Комиссаровской до дома № 10а по К. Маркса;
  • Иртышскую набережную от Ленинградского моста до Рождественского;
  • дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 на Ленинградской площади;
  • дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома №2 на Ленинградской площади;
  • Циолковского от К. Маркса до Иртышской набережной;
  • Крылова от Иванова до Иртышской набережной.

С 16:00 до 22:00 перекроют:

  • Ленина от Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина.
Также 9 мая с 8:00 до 22:00 перекроют Партизанскую от Спартаковской до «Омской крепости».
·Авто

Движение ограничили для празднования Дня Победы.
Сегодня для празднования Дня Победы в Омске перекроют несколько улиц. Запретят не только проезд, но и парковку транспорта.
С 7:00 до 16:00 перекроют:
  • Красный Путь от Фрунзе до Интернациональной;
  • Чапаева от Певцова до Красного Пути;
  • Коммунистическую от Певцова до Красного Пути;
  • Интернациональную от Красного Пути до Герцена;
  • Орджоникидзе от Фрунзе до Интернациональной;
  • Красногвардейскую от Герцена до Орджоникидзе;
  • Ленина от Интернациональной до Партизанской, включая Соборную площадь и площадь Победы;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина;
  • Певцова от Фрунзе до Банковского переулка;
  • Герцена от Интернациональной до площади Победы.
С 9:00 до 16:00 перекроют:
  • Красный Путь от Кемеровской до Фрунзе;
  • Фрунзе от Орджоникидзе до моста имени 60-летия Победы (метромост);
  • Фрунзе от дома № 18 по Красному Пути до Волочаевской;
  • Ленина от Партизанской до Ленинградской площади;
  • Думскую от проспекта К. Маркса до Ленина;
  • Щербанева от Бударина до Ленина;
  • Партизанскую от Ленина до Спартаковской;
  • Лермонтова от проспекта К. Маркса до Ленина;
  • Броз Тито от Ильинской до Ленина;
  • Чкалова от Ильинской до Ленина;
  • Короленко от Комиссаровской до пр. К. Маркса;
  • Степана Разина от Комиссаровской до дома № 10а по К. Маркса;
  • Иртышскую набережную от Ленинградского моста до Рождественского;
  • дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 на Ленинградской площади;
  • дорогу от Ленина до Иртышской набережной в районе дома №2 на Ленинградской площади;
  • Циолковского от К. Маркса до Иртышской набережной;
  • Крылова от Иванова до Иртышской набережной.

С 16:00 до 22:00 перекроют:

  • Ленина от Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок от Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина.
Также 9 мая с 8:00 до 22:00 перекроют Партизанскую от Спартаковской до «Омской крепости».