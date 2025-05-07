Вместо этого горожанам предложили гулять по улице Партизанской.

Участок набережной Тухачевского от Юбилейного моста до устья реки Омь будет перекрыт до Дня города, сообщил мэр Сергей Шелест. Это необходимо для безопасной организации работ по благоустройству территории.

Прошлым летом частный инвестор, компания «Основа холдинг», начал приводить в порядок Воскресенский сквер. Чуть позже стартовали работы у апарт-отеля в районе улицы Достоевского и Иртышских ворот. По замыслу архитекторов, от ворот до здания ТЭЦ-1 будет сформирована панорамная площадь, появятся новые места отдыха.

– Благоустройство входит в финальную стадию, поэтому, уважаемые омичи, прошу вас ограничить перемещение на этом участке набережной, включая склон реки, – обратился к жителям города Сергей Шелест. – Для вашего удобства будут установлены информационные щиты с подсказками по локальной навигации. Альтернативный путь – это улица Партизанская. Проход из Воскресенского сквера вдоль набережной пока будет невозможен. Трудности временные, надеюсь, ко Дню города мы получим еще одно красивое пространство в центре города.

Концепция набережной Тухачевского была разработана еще в 2017 году архитектурным ателье «РИМ» для КБ «Стрелка». Проект актуализировали в 2022 году.