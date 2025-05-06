В нежилом здании расположатся магазин и офисы. Не обойдется и без социальной инфраструктуры.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о выдаче разрешения на дом переменной этажности высотой от 2 до 19 этажей на улице Завертяева, на окраине Амурского поселка. В здании имеется нежилая пристройка, которую отдадут под магазин и офисные помещения. В многоэтажке 168 квартир, в том числе 101 однокомнатная и 67 двухкомнатных.

Таким образом, департамент архитектуры завершил выдачу разрешений на строительство квартала жилых домов. Предполагается, что компания «Брик» возведет пять многоэтажных домов. Количество жилья в них составит свыше 46 тыс. кв. м.

По генеральному плану Омска кроме магазинов и офисов в квартале предусмотрено размещение детского клуба и библиотеки.