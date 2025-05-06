Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудникам ГИБДД мужчины заявили, что везут мясо домашнего скота.

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении четырех мужчин, которые обвиняются в браконьерстве на территории Колосовского района. Инцидент произошел вечером 23 ноября 2023 года в охотничьих угодьях «Чердынцевское».

В правоохранительные органы обратился инспектор по охране животного мира, обнаруживший место забоя диких животных. Впоследствии выяснилось, что браконьеры на механических транспортных средствах и с применением световых устройств отстрелили 8 косуль. Троих охотников задержали на трассе Тюмень – Омск, когда они на «газели» везли в город разделанные туши косуль. Сотрудникам ГИБДД мужчины заявили, что перевозят мясо домашнего скота. У четвертого фигуранта дома нашли более 60 патронов и магазин к огнестрельному оружию.

Браконьерам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), одному из них также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

– Вина обвиняемых подтвердилась результатами ветеринарной, биологической, баллистической и трасологической экспертиз, осмотрами предметов преступной деятельности. В результате незаконной охоты Министерству природных ресурсов и экологии Омской области причинен ущерб в размере 1,3 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества суд наложил арест на оружие обвиняемых стоимостью более 370 тыс. рублей.

·Происшествия

Сотрудникам ГИБДД мужчины заявили, что везут мясо домашнего скота.

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении четырех мужчин, которые обвиняются в браконьерстве на территории Колосовского района. Инцидент произошел вечером 23 ноября 2023 года в охотничьих угодьях «Чердынцевское».

В правоохранительные органы обратился инспектор по охране животного мира, обнаруживший место забоя диких животных. Впоследствии выяснилось, что браконьеры на механических транспортных средствах и с применением световых устройств отстрелили 8 косуль. Троих охотников задержали на трассе Тюмень – Омск, когда они на «газели» везли в город разделанные туши косуль. Сотрудникам ГИБДД мужчины заявили, что перевозят мясо домашнего скота. У четвертого фигуранта дома нашли более 60 патронов и магазин к огнестрельному оружию.

Браконьерам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), одному из них также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

– Вина обвиняемых подтвердилась результатами ветеринарной, биологической, баллистической и трасологической экспертиз, осмотрами предметов преступной деятельности. В результате незаконной охоты Министерству природных ресурсов и экологии Омской области причинен ущерб в размере 1,3 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества суд наложил арест на оружие обвиняемых стоимостью более 370 тыс. рублей.