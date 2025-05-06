Сотрудникам ГИБДД мужчины заявили, что везут мясо домашнего скота.

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении четырех мужчин, которые обвиняются в браконьерстве на территории Колосовского района. Инцидент произошел вечером 23 ноября 2023 года в охотничьих угодьях «Чердынцевское».

В правоохранительные органы обратился инспектор по охране животного мира, обнаруживший место забоя диких животных. Впоследствии выяснилось, что браконьеры на механических транспортных средствах и с применением световых устройств отстрелили 8 косуль. Троих охотников задержали на трассе Тюмень – Омск, когда они на «газели» везли в город разделанные туши косуль. Сотрудникам ГИБДД мужчины заявили, что перевозят мясо домашнего скота. У четвертого фигуранта дома нашли более 60 патронов и магазин к огнестрельному оружию.

Браконьерам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), одному из них также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

– Вина обвиняемых подтвердилась результатами ветеринарной, биологической, баллистической и трасологической экспертиз, осмотрами предметов преступной деятельности. В результате незаконной охоты Министерству природных ресурсов и экологии Омской области причинен ущерб в размере 1,3 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества суд наложил арест на оружие обвиняемых стоимостью более 370 тыс. рублей.