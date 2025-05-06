Омск-Информ
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·Происшествия

Возбуждено уголовное дело.

Омские силовики расследуют уголовное дело, возбужденное по фактам нападения бродячих собак на жителей Кировского округа Омска (по ст. 293 УК РФ «Халатность»).

По предварительным данным, в частном секторе на улице Самарской одна из бродячих собак укусила 8-летнего мальчика за лицо. Судя по снимкам, у ребенка рваная рана щеки.

– Еще чуть-чуть и прокусила бы лицевую артерию, и тогда вплоть до полной потери крови и летального исхода, – сообщила в соцсетях мама пострадавшего. 

По данным Следкома, имеются и другие случаи нападения собак на людей в этом округе, однако ответственные за это ведомства не ловят животных. 

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин инцидента. Следователи намерены найти виновных, которые вовремя не отловили бездомных псов.

Прокуратура Кировского округа организовала проверку соблюдения законодательства. В том числе рассматривается вероятность подачи иска в суд для взыскания компенсации морального вреда в пользу пострадавшего школьника. 

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручал разобраться с агрессивными бродячими собаками местным силовикам.

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·Происшествия

Возбуждено уголовное дело.

Омские силовики расследуют уголовное дело, возбужденное по фактам нападения бродячих собак на жителей Кировского округа Омска (по ст. 293 УК РФ «Халатность»).

По предварительным данным, в частном секторе на улице Самарской одна из бродячих собак укусила 8-летнего мальчика за лицо. Судя по снимкам, у ребенка рваная рана щеки.

– Еще чуть-чуть и прокусила бы лицевую артерию, и тогда вплоть до полной потери крови и летального исхода, – сообщила в соцсетях мама пострадавшего. 

По данным Следкома, имеются и другие случаи нападения собак на людей в этом округе, однако ответственные за это ведомства не ловят животных. 

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин инцидента. Следователи намерены найти виновных, которые вовремя не отловили бездомных псов.

Прокуратура Кировского округа организовала проверку соблюдения законодательства. В том числе рассматривается вероятность подачи иска в суд для взыскания компенсации морального вреда в пользу пострадавшего школьника. 

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручал разобраться с агрессивными бродячими собаками местным силовикам.

1382